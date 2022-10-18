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Более 10 сургутян приняли участие в строительстве своего дома

Будущие жители квартала «Булгаков» поучаствовали в строительстве своего дома

Более 10 сургутян приняли участие в строительстве своего дома
Фото: Антон Инкин // ООО «Специализированный застройщик «30 квартал»

В 30 микрорайоне Сургута идёт строительство финального дома квартала «Булгаков». Его будущие жители могут не только наблюдать, как продвигается строительство, но поучаствовать в нём.

— Каска, инструктаж, лестничные пролёты и вот мы уже на заветном 10 этаже. Первые кирпичи в своём жилье — это эмоции навсегда! Спасибо застройщику за возможность прикоснуться к истории строительства нашего дома — поделились впечатлениями Дмитрий и Эльмира Тимкины

Автор: Антон Инкин

Из кирпича выполняются наружные стены. Они работают по принципу термоса, то есть достаточно долго держат тепло. Поэтому в доме будет комфортно зимой, а летом — прохладно. Это, кстати, один из главных факторов для многих сургутян при выборе квартиры именно здесь. Кирпич — долговечный и прочный материал, доказавший свою практичность.

Технические решения дома — важный параметр при выборе квартиры и именно на это опирались Денис и Наталья Зайцевы, будущие жители финального дома квартала «Булгаков»

— Дом нам помогла выбрать риэлтор. Показали квартиры, которые готовы к сдаче, дом, рассказали о материалах, которые используются в строительстве. Большим бонусом стали входные двери и шумоизоляция стен.

Автор: Алексей Ефимов

— Хотелось современное и комфортное жильё. Большой плюс — закрытый двор и удалённость дома от проезжей части. Выбор таких квартир в городе не велик. Привлекательна сама концепция всего квартала: классический стиль в современной интерпретации. Весь микрорайон и его местоположение также был привлекателен для нас. Квартиру выбирали на верхних этажах, вид из окна сверху всегда красивее. Расположение окон позволяет любоваться закатами и солнца должно быть достаточно. Порадовал размер окон, дают больше света, да и просто красиво. На объекте бывали уже не раз, всё более убеждаясь в правильности выбора - поделились Михаил и Татьяна Вахрушевы.

Автор: Алексей Ефимов

Кстати, будущие жильцы уверены, что теперь в их квартире будет царить особая энергетика. Ведь редко кому выпадает возможность собственноручно заложить кирпич в стену своей квартиры.

Приглашаем вас на экскурсию по дому и микрорайону, чтобы вы тоже оценили преимущества жизни здесь. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 (3462) 779-589.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 72, комментариев: 0
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