Квартал «На Вербовой» под Тюменью – место, в котором есть всё для комфортной жизни.
Коттеджный посёлок с закрытой территорией, круглосуточной охраной, видеонаблюдением и развитой инфраструктурой:
- Двухэтажные дома с мансардным этажом
- Современный ремонт
- Централизованные коммуникации (отопление, водопровод)
- Красивые природные пейзажи и чистый воздух
- Облагороженная территория микро-поселка
- Детская площадка и воркаут
- В шаговой доступности школа, детский сад, магазин «Магнит», пункт выдачи заказов «Ozon» и другие точки продаж
- Ежедневное автобусное сообщение с городом
Телефоны отдела продаж: 8 (961) 210 57 47; 8 (932) 321 67 89.
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Оперативно отвечаем на ваши вопросы по телефону 88002008804 и в чате приложения «СНГБ Онлайн».