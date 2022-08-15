Энергетики продолжают расчистку ЛЭП в Югре

«Россети ФСК ЕЭС» расчистит более 4 тыс. га просек ЛЭП в Ханты-Мансийском автономном округе. Работы будут проведены на 89 линиях электропередачи. На сегодняшний день расчищено более 1,6 тыс. га просек. Расчистка повысит надежность электрических сетей региона с численностью населения более 1,7 млн человек, в том числе крупных нефтегазовых компаний.

Особое внимание уделяется энергообъектам, обеспечивающим выдачу мощности крупных объектов генерации и ключевым межсистемным линиям. Так, почти 300 га просек расчищено на ЛЭП 220 кВ «Няганская ГРЭС – Картопья», которая обеспечивает выдачу мощности третьего энергоблока Няганской ГРЭС – одной из крупнейших тепловых электростанций в мире с тремя парогазовыми конденсационными энергоблоками суммарной электрической мощностью 1361 МВт. Большой объем работ завершен на ЛЭП 500 кВ «Кустовая – Трачуковская», участвующей в реализации схемы выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2. Работы проводятся также на ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение крупных нефтегазовых месторождений региона.

Значительная часть трасс в Ханты-Мансийском автономном округе проходит по лесным массивам и болотистой местности. Расчистка трасс ЛЭП от кустарниковой сухой растительности, зарослей камыша – ключевое направление ежегодной ремонтной кампании филиала. Это позволяет избежать случаев перекрытия между проводом и подросшей древесно-кустарниковой растительностью, а значит, предотвратить возможные низовые пожары под ЛЭП, которые представляют серьезную опасность для нормальной работы энергосистемы. На энергообъектах применяются несколько способов расчистки, в том числе с использованием мульчеров – машин, оборудованных кусторезными насадками.