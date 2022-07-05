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​Врачи цифровой эпохи

СибГМУ готовит специалистов для медицины будущего

​Врачи цифровой эпохи
Фото: СибГМУ

Врачи сегодня не только оказывают помощь взрослым и детям, но и создают новые методы и способы лечения, в том числе при помощи цифровых технологий, искусственного интеллекта, персонализированной медицины. Уже сейчас Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) готовит профессионалов для медицины будущего. На стыке знаний в области медицины и других наук появляются новые специальности: IT-медики, биоинженеры, биофармакологи, разработчики киберпротезов.

Для абитуриентов в СибГМУ открыто 11 направлений.

СибГМУ основан в Томске в 1888 году и является альма-матер для учёных–медиков мирового уровня. Вуз входит в топ-3 медицинских вузов России*, признан победителем программы «Приоритет 2030». Здесь работает 10 клиник различного профиля, развивается собственное фармацевтическое производство, открыто 7 научных лабораторий, в том числе, мирового уровня. Для многих специалистов СибГМУ дает путевку в жизнь и профессию.

- Сейчас я работаю в Бостоне, в медицинском подразделении Гарвардского университета, доцент в кардио-сосудистом исследовательском центре. Учиться в СибГМУ было трудно, особенно на первых курсах. Однако именно там сформировался мой интерес к научным изысканиям. За это я особенно благодарен кафедрам биофизики и фармакологии. Еще хочу отметить дружную атмосферу студенческой жизни. Уверен, СибГМУ – один из лучших вузов в стране, а Томск – один из лучших городов в мире. Желаю всем поступающим - верить в себя и не унывать! - поделился Дмитрий АТОЧИН, MD, PhD, FAHA, доцент в кардио-сосудистом исследовательском центре Гарвардского университета.

- Педиатрический факультет Томского медицинского института (в настоящее время СибГМУ) окончил мой папа и его друзья. Позже и я стала частью этого факультета. Незабываемые впечатления у меня были от занятий на кафедре пропедевтики внутренних болезней. Вместе с СибГМУ мы прошли интересный путь, были победы на конкурсах, исследовательские работы, защита кандидатской диссертации. Обучение здесь как бурная река жизни. Я горжусь, что получила образование в старейшем университете за Уралом. Высокой и неожиданной оценкой было признание международной организацией меня лучшим врачом-педиатром среди всех стран в 2016 году («Operation Smile Award for Excellence in Pediatrics -2016» в Норфолке, США), - рассказала Елена БЕЛОНОГОВА, врач-педиатр, детский невролог, диетолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ, к.м.н.

- За годы учебы приходится изучать большое количество дисциплин одинаково глубоко, параллельно приобретая практические навыки. Главный медицинский вуз региона дает бесценный опыт во время прохождения практики в симуляционном центре, где условия приближены к реальным. Для каждого студента всегда найдется индивидуальный подход, на каждый вопрос получаем ответ. Именно в клиниках СибГМУ я узнаю о передовых новейших разработках в медицине. Пациенты со всего мира пытаются попасть на прием к врачам СибГМУ, а мы, студенты вуза, имеем возможность напрямую проконсультироваться с этими специалистами, - отметила Дарья ЧАЙКОВСКАЯ, студентка СибГМУ.

...

Поступай в СибГМУ, стань врачом и создавай медицину будущего!

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Сайт Абитуриент СибГМУ - https://abiturient.ssmu.ru/

Приемная комиссия: 634050, г.Томск, Московский тракт, 2, стр.7

Горячая линия (РФ) 8-800-250-93-45

Горячая линия (СНГ) +7 (3822) 59-01-22

По данным рейтинга Интерфакс 2021 среди отраслевых медицинских вузов.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 372, комментариев: 0
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