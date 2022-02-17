16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7527   EUR  86,1308  

Новости

Больше новостей
В каком режиме вы работаете?

Очный 66.4%

Дистанционный 22.4%

Комбинирую 11.2%

Всего голосов: 214

Комментировать
1
Вы следите за Олимпийскими Играми в Пекине?

Да 44.6%

Нет 55.4%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Хватает ли вам информации о строительстве в Сургуте НТЦ?
Комментировать
0
«Аэрофлот» или «Победа»: для вас имеет значение?

Да, «Аэрофлот» 75.8%

Да, «Победа» 3.5%

Нет 20.8%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Больше опросов

​Энергетики повысят надежность электроснабжения более 38 тысяч жителей Югорска

«Россети Тюмень» начали плановый ремонт высоковольтной подстанции в Югре

​Энергетики повысят надежность электроснабжения более 38 тысяч жителей Югорска
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» начали плановый ремонт высоковольтной подстанции в западной части ХМАО-Югры. Питающий центр мощностью 32 МВА является ключевым объектом энергоснабжения города Югорск с населением более 38 тысяч человек, а также обеспечивает электроэнергией компрессорные станции «Газпром трансгаз Югорск». На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направит порядка 2,2 млн рублей.

Энергетики приступили к плановым работам по ремонту разъединителей, выключателей и трансформаторов на подстанции 110 кВ «Геологическая». Помимо основного оборудования специалисты урайского филиала «Россети Тюмень» выполнят техническое обслуживание 32 ключевых элементов питающего центра, в частности, устройств релейной защиты и автоматики. Работы завершатся комплексными испытаниями всего оборудования.

Обнаружение и устранение скрытых дефектов энергооборудования на ранней стадии позволяет свести к минимуму риск технологических нарушений. Отметим, что для этих целей энергетики применяют широкий арсенал современных технических средств, в том числе приборы ультразвуковой и инфракрасной диагностики.

Благодаря проведенным мероприятиям «Россети Тюмень» повысят надежность и качество электроснабжения жителей Югорска, а также 76 спортивных сооружений, 12 образовательных и 3 медицинских учреждений города.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @roseti_tumen


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:36, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 1997
  2. В Новой Зеландии митингующих разгоняли надоевшими песнями Baby Shark и «Макарена» 1720
  3. ​Сейчас НТЦ следует расшифровывать как «научно-таинственный центр». Это отражает всю публичную суть мега-проекта 1171
  4. На ремонт всех теплосетей в Сургуте потребуется шесть лет 945
  5. На нескольких ледовых переправах в Югре введут ограничения из-за погоды 843
  6. Югорская пенсионерка потеряла деньги при покупке онлайн-вебинара по подготовке к ЕГЭ 815
  7. Андрей Филатов поручил провести профилактику аварий на теплосетях 787
  8. В Югре зафиксировано 209 случаев заражения омикроном 787
  9. ​В сургутском ТЦ украли крабов, стейки из мраморной говядины и швейцарский шоколад 520
  10. В Мегионе компанию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию 352
  1. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 5397
  2. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 3982
  3. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3468
  4. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 2896
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 2854
  6. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 2796
  7. На трассе Сургут-Нижневартовск столкнулись легковушка и грузовик: есть погибшие 2435
  8. ​Пропаганда и мы 2349
  9. 20 врачей Югры боролись за жизнь женщины, решившейся на домашние роды 2337
  10. ​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию 2302
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31840
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24785
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 12541
  4. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 9046
  5. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 8598
  6. ​Умер Виктор Мережко 8170
  7. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7878
  8. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7480
  9. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7013
  10. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6888

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика