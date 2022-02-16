17 февраля в отеле Евразия г. Тюмени пройдет региональная выставка франшиз от Franch Region. Компания Franch region — традиционно задаёт тренды развития франчайзинга в России и странах СНГ.

Кира Гофштадт, собственник и руководитель компании Franch region: «Мы организовываем выставки-конференции, которые объединяют инвесторов, самых известных франчайзеров, топ-менеджеров и бизнесменов. На наших выставках компании предлагают свои франшизы, а предприниматели находят выгодные предложения для открытия и масштабирования своего бизнеса.»

Открытие своего дела по франшизе является надежной долгосрочной перспективой, что особенно актуально бизнесменам, которые начинают старт с нуля. Выбрать отрасль по интересам и финансовому положению, среди представленного многообразия достаточно просто. Участники сессии — компании, желающие расширить свой бизнес по франшизе из таких областей как: перевозки грузов, розничных магазинов, сферы общепита, интернет-магазинов и многих других.

В течение дня экспонентов и гостей мероприятия ждет насыщенная программа:

- Презентации востребованных франшиз популярных в России брендов;

- Общение с представителями компаний-франчайзеров;

- Деловая конференция: с докладами выступят приглашенные эксперты франчайзинга, владельцы брендов, бизнес-коучи.

Спикеры конференции помогут разобраться начинающим и действующим предпринимателям в вопросах: как бизнес-идею упаковать в прибыльную франшизу, привлечение инвестиций на открытие бизнеса по франшизе, управление бизнесом в условиях неопределенности и многие другие.

Спикеры конференции:

Андрей Разуваев — руководитель Центра франчайзинга «Франчай», региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга в УрФО. Тема выступления «Ждет ли нас франчайзинговая революция?»

Василь Газизулин — сооснователь компании Topfranchise, эксперт по экспорту франшиз за рубеж. Расскажет про экспорт франшиз.

Александра Самойлович — эксперт в области управления финансов с темой «Привлечение инвестиций на открытие бизнеса по франшизе»,

Андрей Витовский — предприниматель, преподаватель «Базовой кафедры предпринимательства» ТГУ с лекцией для тех кто делает первые шаги в бизнесе — «Прошивка Бизнес 1.0"

И многие другие.

Когда: 17 февраля, 9:30

Место проведения: отель Евразия (г. Тюмень, ул.Советская, д.20)

Выставки франшиз на 2022 год: Воронеж (10 марта), Минск (31 марта), Калининград (26 апреля), Ереван (19 мая), Екатеринбург (31 мая), Сочи (8 июня), Уфа (29 июня), Симферополь (8 июля).

Дополнительная информация на сайте www.franch-region.ru