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​Банк «Открытие»: Определены награды для победителей Югорского лыжного марафона

Общий призовой фонд Югорского лыжного марафона составит 1,8 млн рублей

​Банк «Открытие»: Определены награды для победителей Югорского лыжного марафона
Фото: Банк Открытие

Общий призовой фонд марафона составит 1,8 млн рублей и будет распределен между победителями на дистанции 50 км. Победителям на других дистанциях вручат ценные призы и подарки от спонсоров марафона. Каждый участник, независимо от результата, получит памятную медаль.

В первый день, 8 апреля, на дистанции 50 км классическим стилем будет разыграно 400 тыс. рублей: по 100 тыс. рублей получит победитель и победительница марафона, по 70 тыс. рублей – спортсмены занявшие второе место, обладатели «бронзовых» медалей – по 30 тыс. рублей. 9 апреля среди участников забега на 50 км свободным стилем будет разыграно 1,4 млн рублей: по 400 тыс. рублей за первое место (у мужчин и женщин), по 200 тыс. рублей – за вторые места, и по 100 тыс. рублей – за третьи. Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 км и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.

Независимо от результата каждый участник IX Югорского лыжного марафона получит памятную медаль. В этом году сменился ее дизайн: медаль выполнена из металла в форме буквы «О» как логотип банка «Открытие», на обороте – герб Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а на ленте – традиционный орнамент народов севера. Также в этом году обновлен дизайн нагрудного номера участника марафона.

«Банк «Открытие» - давний и надежный партнер марафона. В этом году мы разделили призовой фонд между тройками победителей на самой длинной дистанции. Но это не означает, что мы не ценим тех, кто примет участие в забеге на другие дистанции. В марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Нам дорог каждый, кто выйдет на лыжню», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Гонка пройдет 8 и 9 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). На нее уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на марафон продлится до 7 апреля.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран.

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI(официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 132, комментариев: 0
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