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​Ханты-Мансийский НПФ поддержал «Лыжню России» в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске прошли спортивные забеги

​Ханты-Мансийский НПФ поддержал «Лыжню России» в Ханты-Мансийске
Фото: ЮграМегаСпорт

12 февраля в Ханты-Мансийске, в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, прошли спортивные забеги, где приняли участие более 240 любителей спорта.

Холод не стал помехой для лыжников, участники самых различных возрастов приняли участие в забегах преодолевая стихию.

Фонд с удовольствием поддержал участников «Лыжни России» в Ханты-Мансийске, это уже стало доброй традицией.

Подарки от Ханты-Мансийского НПФ получили победители гонки на 3 км в возрастной категории 40-59 лет у мужчин – Игорь Петелин, Андрей Логинов и Александр Бреснев.

А также женщины преодолевшие двухкилометровую трассу в возрастной категории 35-39 лет – Светлана Иванова, Резида Шакирова и Виктория Карасева.

В связи с эпидемиологической обстановкой часть мероприятия проходила в виде онлайн забегов, в которых могли принять участие все желающие до 64 лет. Онлайн-забег проходил с 3 по 12 февраля, для участия в нем надо было преодолеть дистанцию в 1,5 км на ближайшей удобной трассе.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 132, комментариев: 0
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