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​Tele2 предложила жителям Ханты-Мансийского автономного округа убедиться в качестве связи

Мобильный оператор Tele2 предоставил возможность протестировать качество высокоскоростного мобильного интернета

​Tele2 предложила жителям Ханты-Мансийского автономного округа убедиться в качестве связи
Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 предоставил возможность протестировать качество высокоскоростного мобильного интернета при подключении к тарифу «Мой онлайн». Если клиентов не устроит качество, Tele2 вернет им деньги.

Для участия в акции клиенту нужно подключиться к Tele2, выбрав соответствующий тарифный план. За 400 рублей в месяц предложение включает: 20 Гб мобильного интернета с бесплатным доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 400 минут для звонков на номера других операторов региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 всей России.

Также пользователям тарифа доступны выгодные возможности. В их числе: бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, Telegram и навигационным приложениям «Яндекса» при нулевом балансе. Кроме того, можно менять неизрасходованные минуты на кино от Wink – абонентам предоставлен выбор из более чем 4000 фильмов.

Если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество мобильного интернета, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого необходимо написать заявление на расторжение договора в салоне Tele2 и заполнить анкету с результатами оценки.

Акция проходит c 17 января по 20 февраля 2022 года.

Cейчас связью стандарта 4G Tele2 обеспечены 96,41% жителей Ханты-Мансийского автономного округа, 2G доступна 99,63% населения.

Подробности доступы на сайте проекта.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 102, комментариев: 0
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