В доме «Severin» в 30 микрорайоне Сургута большой выбор планировок

Почему студия с двумя комнатами площадью 77,3 м² в доме «Severin» пользуется популярностью у больших семей

Для больших семей важно, чтобы у каждого было личное пространство. Поэтому при выборе квартиры будущие жильцы обращают внимание на такие детали как расположение комнат, общее пространство и места для хранения вещей.

В доме «Severin» , который строится в 30 микрорайоне, большой выбор планировок, но большинство семей остановили свой выбор на студии с двумя комнатами площадью 77,3 м²

Чем так приглянулась квартира с такой планировкой:

-Просторная кухня-гостиная. Её площадь позволяет организовать любой досуг. При этом в комнате достаточно места чтобы организовать обеденную зону и место для готовки.

-Удобное расположение комнат. Спальные комнаты расположены удалённо друг от друга. Такое решение позволит вам спокойно отдыхать, в то время как сын или дочь занимаются тем, что по душе в своей комнате.

-Наличие гардеробной в прихожей. Такое решение позволит значительно разгрузить жилые комнаты от множества вещей. Особенно это актуально в летний период, когда тяжелые и объемные куртки занимают немало места в шкафу.

-Личная гардеробная в спальне. Площадь комнаты позволяет использовать её не только по назначению, но и оборудовать кабинет, либо спортивный уголок.

-Гостевой санузел. Такое решение удобно, когда в семье есть маленькие дети.

Такая планировка позволяет экспериментировать, создавать неповторимый интерьер, который подойдёт только для вашей семьи и вашего образа жизни.

Таких квартир осталось всего пять. Звоните +7 (3462) 77-95-50 , менеджер проведет экскурсию по объекту и ответит на все ваши вопросы.