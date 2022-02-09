Вакансии в Сургутнефтегазбанке

Стремишься к профессиональному росту и увеличению своего дохода?
У тебя появилась уникальная возможность – стать частью команды СНГБ!
В Сургутнефтегазбанк требуются:
- администратор сайта,
- программист,
- специалист контакт-центра,
- специалист по розничным продажам.
Что мы предлагаем: возможность карьерного роста, стабильную и конкурентную заработную плату, премирование, социальные гарантии, постоянное обучение и развитие твоих навыков.
Отправляй резюме на почту: y.mikheeva@sngb.ru; подобности по телефону: (3462) 39 81 23; на сайте sngb.ru , surgut.hh.ru