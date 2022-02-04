Оформите ипотеку от СНГБ

Если вы задумываетесь о приобретении жилья в ипотеку, самое время проанализировать текущую ситуацию и принять наиболее выгодное решение.

За последний месяц процентные ставки по ипотеке во всех банках уже выросли в среднем на один процент. Причина этому - повышение ключевой ставки Центрального Банка до 8,5% в минувшем декабре.

Если вы подадите заявку сейчас, одобренное предложение по ставке в СНГБ будет действовать в течение трех месяцев, за это время вы спокойно сможете подобрать себе квартиру мечты!

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