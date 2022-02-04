В 30 микрорайоне Сургута на завершающей стадии строительство второй очереди дома «Азбука» . Это продолжение уже введенных домов «Азбука» и «Клюква» с закрытой территорией, видеонаблюдением, функциональными планировками и дизайнерскими холлами.

Дому уже присвоен адрес: Ивана Захарова 9/1 и ожидается итоговая проверка ЖСН.

Если вы планируете переезд в этом году, то это отличная возможность. В доме «Азбука» осталось 3 квартиры.

Студии с двумя комнатами площадью 65,6 м²

Студия с двумя комнатами площадью 61,4 м²

Отличный вариант для семей с одним или двумя детьми.

— Просторная кухня-гостиная

— Большие окна

— Лоджия с панорамным остеклением

— Наличие гостевого санузла, который легко оборудовать под кладовую либо гардеробную

— Много места для хранения вещей

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