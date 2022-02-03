16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4849   EUR  86,2826  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
3
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?

Отлично 6.8%

Хорошо 10.5%

Удовлетворительно 9.3%

Плохо 38.9%

Не знаю 34.6%

Всего голосов: 162

Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?

Да 29.9%

Нет, но ознакомлюсь 26.1%

Нет, и не собираюсь 43.9%

Всего голосов: 157

Комментировать
1
Больше опросов

​Вклад «Удачный»: сохраняй и приумножай с СНГБ!

Приумножайте свой капитал со вкладом «Удачный» от Сургутнефтегазбанка

​Вклад «Удачный»: сохраняй и приумножай с СНГБ!
Фото: СНГБ

Успейте эффективно вложить средства под проценты и приумножить свой капитал со вкладом «Удачный» от Сургутнефтегазбанка!

Условия вклада:*

- срок размещения – от 1 месяца до 2 лет;

-сумма вклада – от 50 000 рублей;

- процентная ставка в зависимости от срокавклада от 5,0% до 7,0% годовых.

Подробнее о вкладе – на сайте и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

  • 1. В разделе «Продукты» кликните кнопку «Открыть новый вклад».
  • 2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.
  • 3. Введите код подтверждения.

Предложение действительно по 28 февраля 2022 года.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:02, просмотров: 85, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 1806
  2. ​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие» 1405
  3. Нехватка персонала и снежная зима сказываются на уборке сургутских дорог 1327
  4. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 1093
  5. ​Спрос на строителей в Югре за год вырос на 56% 938
  6. Выброс газа на месторождении в Сургутском районе заинтересовал следователей 890
  7. Житель Югры, выстреливший в своего сына, заключен под стражу 854
  8. В Сургуте за прошлый год демонтировали 409 незаконных рекламных конструкций 821
  9. ​20 км/ч раздора 801
  10. Два человека пострадали в авариях с такси в Сургуте с начала года 766
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22991
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6653
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 5264
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 3776
  5. ​В конце мая возобновится рейс Нижневартовск — Краснодар 3695
  6. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 3288
  7. Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман 3285
  8. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 2719
  9. ​Омикрон шагает по Югре: плюс 29 заразившихся за день 2626
  10. ​«Согласно проекту нового закона о местном самоуправлении Сургутский район как муниципалитет может вообще исчезнуть» 2298
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30200
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22991
  3. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9527
  4. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 9510
  5. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 9311
  6. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 8853
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 8810
  8. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 8785
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 8097
  10. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 7727

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика