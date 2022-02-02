«Россети Тюмень» ввели в работу высоковольтную линию электропередачи в Югре

Надежность электроснабжения обеспечит введенная в работу высоковольтная ЛЭП 110 кВ протяженностью 22 км в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Энергетики «Россети Тюмень» провели работы по строительству и введению в работу новой отпайки ЛЭП для Унтыгейского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «КанБайкал». На эти цели системообразующая энергокомпания региона направила порядка полумиллиарда рублей.

Для обеспечения надежности работы ЛЭП при низких температурах, до минус 40 градусов, были применены опоры из стали «морозостойкой» марки, рассказали в компании. При этом использованный провод способен выдержать температуры в диапазоне от минус 70 до плюс 90 градусов, а минимальный срок его службы составляет 45 лет.

Для введения в эксплуатацию более 20 км линии электропередачи было установлено около 160 опор и смонтированы провода суммарной массой почти 62 тонны. Проведение столь масштабных работ энергетикам осложняли климатические особенности территории и рельеф местности – обилие болот, многочисленные пересечения с действующими линейными объектами, магистральными нефтепроводами и внутрипромысловыми автодорогами. Для обеспечения безопасности транспортировки углеводородов при обслуживании ЛЭП участки пересекаемых нефтепроводов энергетики заключили в защитные футляры, поверх возвели песчаную насыпь и укрепили ее дорожными железобетонными плитами.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елены Баклановой, строительство новых и реконструкция существующих электросетевых объектов нацелены на решение главной задачи – создание надежной и эффективной энергосистемы.

Компания «Россети» - оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.