16+
Логотип Сиапресс
USD  77,4702   EUR  86,5032  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
1
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
1
Больше опросов

​Надежные люди «Россети Тюмень»: Александр Лымарь

Цикл материалов о работниках «Россети Тюмень»

​Надежные люди «Россети Тюмень»: Александр Лымарь
Фото: Россети Тюмень

Это цикл материалов о работниках «Россети Тюмень», настоящих героях, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Александр Лымарь, ведущий инженер группы диагностики «Россети Тюмень»

«Энергетик – это профессия, которая становится образом жизни», – считает Александр Лымарь. Он родился в семье, где об энергетике знают не понаслышке. Его отец около 30 лет работает в когалымском филиале «Россети Тюмень» в службе механизации и транспорта. В детстве он не раз брал с собой сына на базу Урьевского РЭС, рядом с которой расположена подстанция 110/35/10 кВ «Лангепас». Александр будучи ребёнком с неподдельным интересом смотрел через забор на все это непонятное, издающее гул оборудование. И с каждым разом мальчишке было все любопытнее: как же это всё работает? Так был сделан выбор профессии.

Свой трудовой путь после окончания Запорожского профессионального лицея Александр начал на крупнейшем предприятии «Запорожтрансформатор», где вместе с коллегами создавал силовые трансформаторы. Позднее молодой энергетик вернулся в родной город и пополнил ряды специалистов когалымского филиала «Россети Тюмень», став водителем-электромонтером по испытаниям и измерениям.

Наш герой много учился, повышал уровень своих компетенций, участвовал в профессиональных соревнованиях. В 2012 году в составе команды Александр стал победителем сначала регионального этапа соревнований профмастерства компании, а затем – Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Тогда он был удостоен званий «Лучший электромонтер» и «Самый молодой участник» (на тот момент Лымарю было всего 22 года). В том же году молодой энергетик получил из рук Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и министра труда и соцзащиты России Максима Топилина Почетную грамоту за высокий уровень профессионального мастерства и победу в соревнованиях.

Несмотря на громкие звания и внимание прессы Александр остался тем же скромным, трудолюбивым и дотошным, в хорошем смысле этого слова, специалистом.

«Слава пришла ко мне неожиданно. Я не предполагал, что стану лучшим в стране электромонтером, был в шоке. Но я реалист и знал, что со временем стихнут все победные фанфары, а жизнь вернется в свое обычное русло. Стать первым – это я понял в Астрахани – очень трудно, но вполне реально, а вот оставаться лучшим гораздо сложнее. Это большая работа над собой, на всю жизнь хватит», – рассказал А. Лымарь.

Очень скоро специалист, умеющий оперативно и взвешено принимать решения, стал инженером службы изоляции и защиты от перенапряжений в нижневартовском филиале компании, а затем ведущим инженером группы диагностики Департамента эксплуатации «Россети Тюмень». Коллеги отзываются об Александре, как о человеке с высоким потенциалом, отличной работоспособностью и перспективным мышлением. Да и заряда энергии у молодого человека хватает не только на работу, но и на другие сферы жизни.

В свободное время Александр увлекается хоккеем, активными видами спорта. В составе Совета молодых специалистов энергокомпании он принимает участие в различных благотворительных и общественно значимых мероприятиях. Кроме того, А. Лымарь является помощником депутата Думы г. Сургута. В 2021 году Александр получил Благодарственное письмо Губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой за личный вклад в организацию выборов в округе.

Компания «Россети» - оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @roseti_tumen


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 19:44, просмотров: 59, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 1000
  2. ​… И не забудь про меня 736
  3. Главным коммунальщиком Сургута стал экс-директор Горводоканала 675
  4. Иван Пирожков из Сургута предстанет перед судом за неоднократное похищение человека 631
  5. ​Число заболевших коронавирусом югорчан выросло в 2,4 раза за неделю 593
  6. ​На страже кибербезопасности. Марк Упоров // ONLINE 554
  7. ​Умер Виктор Мережко 552
  8. ​ПЦР-тесты в ХМАО оказались одними из самых дорогих в России 537
  9. ​Новый рекорд: от ковида лечатся почти 22 тысячи югорчан 528
  10. ​Дешевле только в Казахстане: аналитики назвали низкой цену на бензин в России 497
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 18910
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6240
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 4631
  4. ​«Травма» Сургута без смещения 4327
  5. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 3810
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 3325
  7. Вартовчанка на иномарке сбила двух подростков // ВИДЕО 3096
  8. Вартовчанка попалась с мефедроном, но дома у нее нашли еще 60 свертков с запрещенкой 2929
  9. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 2842
  10. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 2682
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29929
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 18910
  3. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 12045
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9312
  5. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 8578
  6. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 8362
  7. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7986
  8. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 7880
  9. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 7865
  10. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7855

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика