Начать копить дополнительную пенсию – легко. С этим поможет услуга «Автоплатеж».
Сервис «Автоплатеж» появился в 2017 году, услугой пользуются участники программ «Две пенсии для бюджетников» и «Две пенсии для всех», которые формируют дополнительную пенсию в фонде.
Подключить услугу можно на сайте hmnpf.ru в «Личном кабинете».
Автоплатеж можно создать для карт Visa, MasterCard или МИР любого банка.
Для создания автоплатежа необходимо выбрать договор, который будет пополняться, а также указать сумму, период и дату, с которой начнут поступать взносы.
Автоплатеж можно создать на один из предложенных периодов:
- ежемесячно;
- ежеквартально;
- раз в полгода;
- раз в год.
Деньги будут списываться автоматически с карты на выбранный пенсионный счет в назначенный день. Например, 500 рублей раз в месяц или 200 рублей два раза в месяц.
Копить вторую пенсию проще с сервисом «Автоплатеж».