«Россети Тюмень» подвели итоги работы по охране труда и производственному травматизму

«Россети Тюмень» в 2021 году не допустили ни одного случая электротравматизма работников и снизили до нуля количество происшествий на энергообъектах со сторонними лицами. Компания подвела итоги работы по охране труда и производственному травматизму: положительная тенденция сохраняется на протяжении четырех лет.

Системообразующее электросетевое предприятие Тюменской области активно развивает систему производственной безопасности и охраны труда.В соответствии с единой технической политикой Группы «Россети»компания реализует мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев и снижение уровня травматизма работников. Для сотрудников проводятся инструктажи и тренинги, внедряется концепция нулевого травматизма «Vision Zero». В 2021 году проведено более 17 тысяч внезапных проверок работающих бригад.

По итогам внутреннего аудита отмечено снижение на 4% числа нарушений, связанных с состоянием и применением инструментов и приспособлений, на 7% – с использованием средств индивидуальной защиты. В рамках профилактической работы энергокомпания проводит мероприятия по информированию населения об опасности электрического тока. Специалисты, в том числе совместно со СМИ, рассказывают о правилах поведения вблизи энергообъектов.

В числе приоритетных задач «Россети Тюмень» на 2022 год – организация и проведение тренингов с персоналом филиалов по семи правилам концепции «Vision Zero» для снижения рисков травматизма работников на энергообъектах, а также разработка новых методик обучения пожарной безопасности.

Компания «Россети» - оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.