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​Кредит «Потребительский-Онлайн» от СНГБ

Зарплатные Клиенты СНГБ могут получить кредит без посещения офиса и сбора документов

​Кредит «Потребительский-Онлайн» от СНГБ
Фото: СНГБ

Зарплатные Клиенты СНГБ могут получить кредит без посещения офиса и сбора документов.

Основные условия кредита «Потребительский-Онлайн»:

1. Процентная ставка – от 4,9%* годовых.

2. Сумма кредита – от 600 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно).

3. Срок – до 5 лет.

Напомним, что при необходимости получения суммы от 10 000 до 600 000 руб. Вы можете оформить кредит «Легкий-онлайн».

Как получить кредит?

1. Подайте заявку на кредит в приложении (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в СНГБ Онлайн»).
2. Не позднее следующего рабочего дня Вам придет PUSH-уведомление с решением.
3. Подпишите документы в СНГБ Онлайн и кредитные средства будут зачислены на Ваш счет автоматически.

* Указанный размер процентной ставки применяется при кредитовании сроком на 2 года и при условии оформления через АО БАНК «СНГБ» страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» на весь срок пользования кредитом. Если Клиент перестает относиться к категории зарплатный Клиент размер процентной ставки увеличивается на 2%. При досрочном прекращении или отказе заемщика от страхования, процентная ставка определяется в размере, установленном на день заключения кредитного договора на условиях неоформления страхования 15,1% (при кредитовании на 2 года).


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Сегодня в 11:43, просмотров: 142, комментариев: 0
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