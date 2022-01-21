На повышение квалификации сотрудников компания «Россети Тюмень» потратила 31 миллион рублей в 2021 году

Порядка 31 миллиона рублей направила компания «Россети Тюмень» на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников в 2021 году. Обучение по различным направлениям прошли 7 138 специалистов. Таким образом, компания перевыполнила планы по профподготовке кадров более чем на 69%. Новые знания, умения и навыки получили руководители и инженеры, линейный, оперативный и диспетчерский персонал.

Обучение и переподготовка работников «Россети Тюмень» проводится на регулярной основе. Приоритет отдается персоналу технического блока и работникам, состоящим в кадровом резерве. Среди сотрудников, прошедших образовательные программы в 2021 году, преобладающее большинство - 6 332 человека - производственный персонал. Ключевыми площадками совершенствования навыков стали специализированные центры и учебные заведения. С 2021 года обучение также проводится в лицензированном корпоративном учебном центре, открытом на базе нижневартовского филиала.

Кадровая политика энергокомпании нацелена на сбалансированное развитие перспективных профессиональных, в том числе цифровых навыков, и на повышение личной эффективности. Высокий уровень компетенций позволяет сотрудникам компании «Россети Тюмень» эффективно решать отраслевые задачи и выступать в качестве экспертов на форумах и конференциях, вести научно-исследовательскую деятельность, а также становиться лучшими в конкурсах профессионального мастерства.

«Россети Тюмень» вкладывают значительные средства в профессиональную подготовку сотрудников. В 2021 году мы планировали повысить квалификацию порядка 4,2 тысячи человек, однако эффективное распределение средств позволило значительно увеличить охват персонала современными образовательными программами», – отметил заместитель генерального директора – руководитель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.