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Когалымские энергетики признаны лучшими в вопросах пожарной безопасности

«Россети Тюмень» подвели итоги смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние среди филиалов компании

Когалымские энергетики признаны лучшими в вопросах пожарной безопасности
Фото: Россети Тюмень

Ежегодный смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние прошел среди филиалов компании «Россети Тюмень». Соревнование проводится для повышения готовности персонала к действиям в случае возникновения пожаров и совершенствования уровня профилактической работы по предупреждению возгораний на объектах. по итогам смотра лучшими в 2021 году признаны энергетики Когалымских электрических сетей.

Среди критериев оценки филиалов – качество выполнения мероприятий по подготовке к прохождению пожароопасного периода и успешное его прохождение, соблюдение требований по пожарной безопасности на объектах филиалов, а также наличие оборудованных учебных классов и полигонов для отработки практических навыков по тушению пожаров. Конкурсная комиссия отметила регулярную практику когалымских работников «Россети Тюмень» по проведению межведомственных мероприятий. В течение года энергетики совместно с персоналом МЧС провели противопожарные учения по отработке совместных действий, а также по две эвакуационные тренировки на объектах Когалымского района, Урьевского РЭС и инженерно-лабораторного корпуса.

По итогам соревнований Когалымские электрические сети получили звание «Филиал образцового противопожарного состояния» и переходящий кубок. Стоит отметить, что это не первая победа югорчан, в 2019 году филиал также становился лидером конкурса.

Сохранение жизни и здоровья персонала является приоритетом системообразующего электросетевого предприятия Тюменской области. «Важно, чтобы каждый сотрудник был вовлечен в этот процесс. Энергокомпания непрерывно совершенствует методики обучения работников и планомерно развивает одно из ключевых направлений производственной безопасности», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, установленной мощностью 2417 МВА, два переключательных и один секционирующий пункты 110 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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