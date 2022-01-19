В 2021 году «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям станции 6 телекоммуникационных компаний

Новые объекты инфраструктуры мобильной связи в Тюменской области подключены к электросетям в 2021 году: работы провела компания «Россети Тюмень». Речь идет о 43 станциях сотовой связи, принадлежащих шести телекоммуникационным компаниям, среди которых крупнейшие в России провайдеры цифровых услуг - «МТС» и «Ростелеком». Необходимые мощности выданы с 37 подстанций.

Подключенные энергетиками объекты обеспечат устойчивой мобильной связью более 60 тысяч жителей Тюменской области. Небольшие деревни и поселки – более 30 населенных пунктов региона – теперь будут иметь современную сотовую инфраструктуру. Для присоединения вышек и оборудования телеком-операторов к электрическим сетям компания «Россети Тюмень» построила 9 воздушных линий 0,4 кВ и установила 20 интеллектуальных приборов учета электроэнергии с функцией дистанционного снятия показаний.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Новые мощности позволят телекоммуникационным компаниям расширить зону устойчивого приема сигнала сотовой связи и организовать доступ жителей к сети Интернет по скоростным технологиям 3G и 4G.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Тюменские электрические сети» – образован в 1964 году. В обслуживании филиала находятся 223 подстанций установленной мощностью 5359 МВА и 7127 распределительных пункта мощностью 1167 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 30,1 тыс. км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,9 млрд. кВт*час в год. В зоне ответственности находятся территории Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Омутинского, Армизонского, Ишимского, Аромашевского, Сладковского, Сорокинского, Голышмановского, Бердюжского, Казанского, Абатского, Тобольского, Уватского, Вагайского, Упоровского, Юргинского, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также город Тюмень. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД», АО «Транснефть - Сибирь», ПАО «СУЭНКО».

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