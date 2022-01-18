16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3347   EUR  87,0216  

Новости

Больше новостей
Ваши расходы на продукты за последние три месяца...
Комментировать
0
Больше опросов

​Банк Уралсиб удвоил объемы автокредитования по итогам 2021 года

Банк Уралсиб по итогам 2021 года увеличил объемы автокредитования в 2 раза

​Банк Уралсиб удвоил объемы автокредитования по итогам 2021 года
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб по итогам 2021 года увеличил объемы автокредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысяч кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля.

Средний размер кредита вырос в 1,5 раза – до 1,4 млн рублей. Портфель автокредитов на конец 2021 года составил 23 млрд рублей, показав рост в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Активный рост объемов автокредитования обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:20, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 26674
  2. Главным юристом Сургута назначили чиновницу из мэрии Сургутского района 1812
  3. ​Апокалипсис в Сургуте: ветер валит новогодние ёлки // ВИДЕО 1668
  4. ​Из Белого Яра и Солнечного запустят прямые маршруты до Сургута 852
  5. В мэрии Сургута раскрыли секрет плохо очищенных тротуаров 782
  6. ​В Сургуте автоледи сбила ребенка 605
  7. ​«Россети Тюмень» презентовали программу реконструкции распределительных сетей и центров питания Тюменской области 539
  8. Из-за метели в Сургуте оказались обесточены дачные участки и жилой дом 527
  9. ​Когда омикрон-штамм ковида придет в Югру? Сроки озвучил эпидемиолог 469
  10. Не только упавшие елки: какие происшествия произошли в Сургуте из-за метели 466
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 26674
  2. ​Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестер в травмбольнице Сургута 3875
  3. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 3605
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 3594
  5. В Сургуте отменят работу купели на реке 3317
  6. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 3312
  7. В Нижневартовске посетитель лаундж-бара попал в больницу с ранениями 3295
  8. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 3269
  9. ​Пожар в жилом доме в Нижневартовске произошел из-за неисправности электрооборудования 2997
  10. Югорчанину выплатили 400 тысяч рублей за полученный на работе ожог 2868
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 26674
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19677
  3. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 11630
  4. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11123
  5. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 10929
  6. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 10627
  7. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9150
  8. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 8913
  9. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8373
  10. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8263

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика