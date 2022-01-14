Подстанцию «Технолог» в Югре отремонтировала компания «Россети Тюмень»

Реконструкция ПС 110 кВ «Технолог» завершена в Югре: работы проводила компания «Россети Тюмень». Два силовых трансформатора подстанции по 40 МВА каждый обеспечивают энергоснабжение разрабатываемого «Сургутнефтегазом» Западно-Сургутского месторождения углеводородов и стратегического объекта – Цеха комплексной подготовки нефти. На повышение надежности электроснабжения нефтяных активов пятой крупнейшей частной компании России энергетики направили более 240 млн рублей.

В ходе модернизации высоковольтного энергообъекта компания «Россети Тюмень» заменила ключевое оборудование. На ПС «Технолог», расположенной в 15 километрах от центра нефтедобывающей промышленности страны, энергетики установили выключатели и разъединители, проложили сети связи, а также организовали дистанционное управление коммутационными аппаратами питающего центра. Кроме того, в рамках реализации инвестпроекта энергетики построили новое здание общеподстанционного пункта управления.

Все новые элементы подстанции обладают повышенными характеристиками надежности и имеют длительный срок службы. Энергокомпания использовала на объекте два комплектных элегазовых распределительных устройства «PASS», производство которых локализовано на Урале. При выборе современных элегазовых комплексов российского производства энергетики ориентировались на высокую устойчивость оборудования к воздействиям окружающей среды и оптимизацию эксплуатационных расходов.

Сургутский филиал «Россети Тюмень» завершил работы по реконструкции питающего центра «Технолог» менее чем за 2 года. Модернизированный объект обеспечит потребности нефтяников в энергоресурсах и повысит надежность и качество электроснабжения добывающей промышленности Югры.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Сургутские электрические сети - филиал АО «Россети Тюмень» ведет деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией население и социально-значимые объекты Сургута, Лянтора, поселков Федоровский, Сытомино, Лямино, Песчаный. Филиал образован 5 октября 1970 года. Основными потребителями филиала Сургутские электрические сети являются предприятия нефтяной и газовой промышленности, такие как ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромэнерго», филиал АО «Транснефть-Сибирь» Сургутское управление магистральных нефтепроводов, а также ООО «Сургутские городские электрические сети», СП «Трансэнерго» ОАО РЖД, АО «ЮРЭСК», МУП «СРЭС».

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