«Россети Тюмень» подвели итоги корпоративного смотра-конкурса по охране труда и работе с персоналом

Итоги корпоративного смотра-конкурса по охране труда и работе с персоналом подвели «Россети Тюмень». Комиссия оценивала участников по 27 параметрам, в числе которых – объем мероприятий по улучшения условий охраны труда, состояние подведомственной территории, обеспеченность технологическими картами, медикаментами и средствами защиты. Лучшими в 2021 году признаны Сургутские электрические сети.

Сургутский филиал «Россети Тюмень» получил наивысшую оценку за счет отличных показателей в области производственной безопасности. Действия трех работников, позволивших спасти жизнь человека, были отмечены Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Кроме того, начальник службы релейной защиты и автоматики Азат Бикинин в составе команды компании стал победителем межрегиональных соревнований Группы «Россети» по обслуживанию автоматизированных систем управления электрическими сетями. Была отмечена и корпоративная просветительская деятельность филиала – в течение года энергетики проводили уроки по электробезопасности для школьников и экскурсии на объекты для административного персонала «Россети Тюмень».

Сохранение жизни и здоровья работников – абсолютный и безусловный приоритет «Россети Тюмень». Только за последние пять лет системообразующая компания Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО направила более 1,3 млрд рублей на повышение производственной безопасности. С 2020 года с целью формирования безопасной рабочей среды энергокомпания внедряет концепцию Vision Zero (или «Нулевой травматизм»), разработанную Международной ассоциацией социального обеспечения.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.