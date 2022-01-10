Работники «Россети Тюмень» приняли участие более чем в 30 всероссийских, региональных и муниципальных проектах в 2021 году. В рамках добровольческих проектов активисты оказали помощь порядка 700 детям в Тюменском макрорегионе. Волонтерами выступили около 1 000 сотрудников компании.

Ежегодно активисты «Россети Тюмень» принимают участие в экологических, социально-значимых и благотворительных акциях. Так, югорские энергетики на собственные средства закупили и передали материалы для мультипликационной студии «Живой пластилин», которую посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты компании приняли участие в изготовлении специальных игрушек-комфортеров для детей, родившихся раньше срока в перинатальных центрах ЯНАО и ХМАО-Югры. Для детей постарше – юных пациентов Няганской окружной больницы – энергетики собрали более 200 новых миниатюрных игрушек посредством акции «Коробка храбрости».

В рамках социального проекта «Собери ребенка в школу» энергокомпания сформировала 210 наборов школьных принадлежностей для детей из многодетных семей и семей, испытывающих временные трудности.В преддверии Нового года в ХМАО-Югре и ЯНАО работники «Россети Тюмень» присоединились к региональным акциям «Неделя добра», «Теплый день», «Письмо Деду Морозу», «Рождественская гирлянда на 60 параллели» и «Елка желаний». Подарки получили более 200 детей.

Отметим, что два работника «Россети Тюмень» стали обладателями грантов губернатора Югры Натальи Комаровой. Благодаря поддержке электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Шамиль Муслимов реализует проект «Экологические ивенты». А Руслан Жамалдинов, работающий электромонтером службы изоляции и защиты от перенапряжения, осуществит задумку по созданию спортплощадки для занятий уличной гимнастикой в Нягани.

В 2021 году компания «Россети Тюмень» и ее работники получили 18 благодарственных писем за реализацию благотворительных инициатив и вклад в развитие добровольческого движения.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.