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​Специалисты «Россети Тюмень» позаботились о надежном электроснабжении потребителей

Потребителям Тюменского макрорегиона обеспечили надежное электроснабжение

​Специалисты «Россети Тюмень» позаботились о надежном электроснабжении потребителей
Фото: Россети Тюмень

В период новогодних и рождественских праздников «Россети Тюмень» будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения бесперебойной и надежной работы энергообъектов в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО приняты все необходимые меры

С 30 декабря по 10 января в филиалах «Россети Тюмень» усилен контроль работы энергооборудования.

«На весь период назначены ответственные дежурные из технического блока компании. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены 189 бригад в составе 863 специалистов и 434 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 74 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 11 МВт. Для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России. Проведена проверка противопожарного состояния энергообъектов и рабочей готовности всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления», - сообщили в пресс-службе компании.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 11:57, просмотров: 201, комментариев: 0
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