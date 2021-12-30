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​«Россети Тюмень» продлили коллективный договор с Электропрофсоюзом на 2022 год

Коллективный договор с Электропрофсоюзом продлила компания «Россети Тюмень»

​«Россети Тюмень» продлили коллективный договор с Электропрофсоюзом на 2022 год
Фото: Россети Тюмень

Баланс интересов социального партнерства, социально-трудовых отношения, взаимные гарантии и обязательства между работодателем и работниками «Россети Тюмень» будут регулироваться коллективным договором, который компания продлила 29 декабря. Соглашение о пролонгировании действия документа на 2022 год подписали генеральный директор энергокомпании Олег Петров и председатель Тюменской межрегиональной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Сергей Подосинников.

Как отметил председатель ВЭП в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Сергей Подосинников, стороны должны идти навстречу друг другу в рабочем процессе. «Руководство «Россети Тюмень» поддерживает плотный контакт с представителями первичных профсоюзных организаций и наше взаимодействие находится на высоком уровне. Исполнение взятых на себя обязательств работодатель может осуществить только при условии успешной работы и финансовой стабильности. Это зависит от ответственности и вклада каждого работника в общее дело. Электропрофсоюз положительно оценивает реализуемый компанией комплекс мер по повышению эффективности работы предприятия, исполнению своих обязательств по Коллективному договору», – поделился Сергей Подосинников.

Соглашение сохраняетв пролонгированном Коллективном договоре все действующие льготы и социальные гарантии, а также дополнительно расширяет возможности ВЭП по организации работы с коллективом. В частности – это подготовка и проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, аренда спортивных залов и бассейнов, приобретение новогодних подарков и оздоровительных путевок.

«Совершенствование системы социально-трудовых отношений – один из ключевых приоритетов для компании. Электропрофсоюз является нашим давним и надежным партнером, с которым мы будем продолжать совместную работу над развитием института социального партнерства»,- подчеркнул генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров.

Напомним, что «Россети Тюмень» являются одной из крупнейших межрегиональных распределительных сетевых организаций в России и системообразующим предприятием Тюменского макрорегиона. В энергокомпании работают более 7 тысяч человек.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 09:32, просмотров: 156, комментариев: 0
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