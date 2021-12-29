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​Райффайзен Банк запустил портал, где можно найти команду мечты

Райффайзен Банк обновил карьерный портал

​Райффайзен Банк запустил портал, где можно найти команду мечты
Фото: Райффайзенбанк

На обновленном портале career.raiffeisen.ru можно отслеживать вакансии в определенных командах и продуктах, а также узнать о работе в банке и новых профессиях от самих сотрудников.

Райффайзен Банк обновил карьерный портал. Он стал единым пространством для соискателей, где собрана вся информация о работе в банке. На сайте можно найти вакансии в разных направлениях, узнать о стажировках и познакомиться с внутренней жизнью банка.

Узнать от первого лица о том, как живет банк и его сотрудники, можно на странице «Журнала». Там собраны истории сотрудников об их работе и увлечениях. Лучше ориентироваться в новых профессиях помогут видео-иллюстрации к вакансиям, где сотрудники соответствующих специальностей расскажут о своей работе. Например, можно будет узнать, чем занимаются инженеры данных, DevOps-специалисты или ИТ-команда в направлении риск-менеджмента. Это обновление появится на сайте в ближайшее время.

Отдельный раздел посвящен старту карьеры и рассказывает о ключевых проектах для начинающих специалистов. Это флагманская программа развития RaiffeisenEvolve, которая рассчитана на полгода и предполагает глубокое погружение в жизнь банка, а также интенсивные «буткемпы» в различных направлениях ИТ.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 171, комментариев: 0
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