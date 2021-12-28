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Какие планировки в квартале «Булгаков» сургутяне выбирают чаще всего?

В декабре состоялся ввод в эксплуатацию второго дома квартала «Булгаков»

Какие планировки в квартале «Булгаков» сургутяне выбирают чаще всего?
Фото: Булгаков

В декабре состоялся ввод в эксплуатацию второго дома квартала «Булгаков», что расположился в 30 микрорайоне Сургута. Несмотря на предновогоднюю суету, передача ключей от квартир новоселам идет полным ходом. С самого начала года многие сургутяне начнут писать новую главу своей жизни в эстетичном классическом квартале.

Ну а создатели квартала продолжают писать его историю — ведь в активной стадии строительства находится финальный дом. В нем представлена еще более расширенная линейка авторских планировок с кухнями-гостиными в сериях с литературными названиями «Новелла», «Ода», «Поэма», «Элегия». Мы уже рассказывали о них в предыдущем материале

Так какие же квартиры чаще всего выбирают сургутяне в квартале «Булгаков»? Одними из популярных являются студии с одной спальней из серии планировок «Элегия», например, площадью 45.32 м² или 44,96 м². Они прекрасно подходят тем, кто постоянно в движении, но при этом желает удобно совместить домашнюю атмосферу и насыщенную социальную жизнь.

23 552 ₽ – таким будет ежемесячный платеж за студию площадью 45,32 м² по программе Сбербанка «Семейная ипотека» с первоначальным взносом 20%. Квартира площадью 44,96 м² по этой же программе обойдется в 23 098 ₽ в месяц. Согласитесь, привлекательно?

Как определить, подходит ли эта планировка вам? Для более детального знакомства на сайте компании ССТ предусмотрен виртуальный 3D-тур. Планировки финального дома квартала «Булгаков» – пространство, в которое хочется скорее вернуться. А третий дом квартала «Булгаков» также отвечает концепции эстетики, классической архитектуры с авторскими парадными и особому подходу к формированию прилегающей территории.

Обращайтесь в Центр продаж, чтобы подробнее узнать обо всех планировках в доме III и условиях приобретения по номеру: +7 (3462) 77-95-89.

Или сразу приходите: Сургут, ул. Ивана Захарова, 9/2

Позвольте себе стать автором своей жизни.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 160, комментариев: 0
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