«Россети Тюмень» приобрели 12 приборов для диагностики энергообъектов

В 2021 году компания «Россети Тюмень» приобрела 12 новых приборов для диагностики энергообъектов в Югре: они позволят энергетикам повысить оперативность и точность оценки технического состояния энергокомплекса. Компания вложила в покупку пять миллионов рублей.

Новые измерительные устройства получила химическая служба исполнительного аппарата, а также нефтеюганский и нижневартовский филиалы «Россети Тюмень». Один из самых сложных аппаратов с точки зрения метода исследования будет использоваться специалистами Нижневартовских электрических сетей. Прибор для ультразвукового неразрушающего контроля способен обнаруживать внутренние микроскопические дефекты высоковольтных стержневых фарфоровых изоляторов и фарфоровых покрышек высоковольтных выключателей. Это позволит специалистам выявлять дефекты элементов оборудования, возникающие при нарушении технологии изготовления или развивающиеся в процессе эксплуатации, и своевременно принимать меры.

В Нефтеюганские электрические сети поступило два современных влагомера. С их помощью можно контролировать техническое состояние «сердца подстанции» - трансформатора. Новые устройства исключают влияние человеческого фактора и обеспечивают высокую точность результатов при измерении абсолютного содержания влаги в трансформаторном масле. Влагомеры отличаются от аналогов скоростью работы. Благодаря их использованию длительность каждого исследования будет снижена вдвое.

Приобретение диагностического оборудования направлено на продление срока службы дорогостоящих элементов ЛЭП и подстанций. Помимо обслуживания собственных энергообъектов большой парк приборов позволяет «Россети Тюмень» оказывать дополнительные услуги предприятиям из сферы ремонта нефтегазового комплекса.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.