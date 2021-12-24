Райффайзен-Лизинг предоставил лизинговое финансирование АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский Железнодорожный Альянс» (ОТЛК ЕРА). Средства будут направлены на закупку 1000 железнодорожных платформ. Общая сумма лизингового финансирования составила более 50 млн долларов США. Поставщиком выступает белорусский производитель железнодорожных платформ – ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения». Платформы будут поставляться ежемесячно на протяжении 10 месяцев.

Устойчивые цепочки поставок – залог стабильного развития экономики, и железнодорожные контейнерные перевозки играют в этом ключевую роль. Они в 3 раза более оперативны, чем морские перевозки, и в меньшей степени подвержены ценовой волатильности. Существенный рост спроса на грузовые перевозки в пандемийный период 2020-2021 года повысил потребность в увеличении парка подвижного состава.

«Мы рады выступать партнером по лизингу железнодорожных платформ для системообразующей транспортно-логистической компании. Наша многолетняя экспертиза в реализации международных сделок с любым базисом поставки позволяет предлагать клиентам выгодные условия и максимальную гибкость», – прокомментировал Виталий Милованов, генеральный директор ООО «Райффайзен-Лизинг».

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