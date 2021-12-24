Готовность второй очереди дома «Азбука» на улице Ивана Захарова составляет 97%

В Сургуте много новостроек и главный вопрос, который волнует покупателей — это сроки ввода и динамика строительства объекта.

Готовность второй очереди дома «Азбука» , который строится в 30 микрорайоне на улице Ивана Захарова, составляет 97%. Учитывая процент готовности прогнозируемый срок ввода — конец февраля.

Дом «Азбука» — это шестнадцатиэтажный одноподъездный дом с закрытой территорией двора и системой видеонаблюдения. Проектом предусмотрены студии с одной и двумя комнатами. Их отличает ряд особенностей:

— Просторные кухни-гостиные

— Наличие гостевого санузла в студиях с двумя комнатами

— Увеличенное остекление (размер окон 1080 х 1080)

— Лоджии с панорамным остеклением

— Комнаты правильной формы

Для тех кто планирует покупку квартиры в доме «Азбука» от Сбербанка действуют эксклюзивные условия — ипотека от 0,7%

Вариант 1: минус 4% от ставки ипотечного кредита до момента ввода дома в эксплуатацию

Вариант 2: минус 1,4% на весь срок кредитования — до 30 лет

Первоначальный взнос от 10% в зависимости от выбранной программы.

Впереди долгожданные новогодние каникулы. Отличное время, чтобы вдумчиво выбрать подходящую планировку и записаться на показ квартиры.

Уже с 3 по 5 января менеджеры отдела продаж будут ждать вас на подробную консультацию с 10:00 до 18:00. В это же время специалисты будут работать c 7 по 9 января.

С 10 января отдел продаж будет работать в обычном режиме с 9:00 до 19:00