Новую ЛЭП в Алябьевском присоединили к центру питания «Россети Тюмень»

Технологическое присоединение к своему центру питания новой линии электропередачи осуществили специалисты «Россети Тюмень» — тем самым повысится надежность энергоснабжения более двух тысяч жителей поселка Алябьевский в Югре.

Теперь населенный пункт будет получать электроэнергию от двух независимых друг от друга линий электропередачи, а допустимая нагрузка на сети увеличится в 2 раза - до 2,3 МВт. Кроме того, подключенная ЛЭП позволит проводить ремонтные работы без ограничения электроснабжения жителей поселка Алябьевский и социально значимых объектов: школы и детского сада.

Перед подключением линии специалисты «Россети Тюмень» провели на ПС «Алябьево» ряд технических мероприятий: обследование ячейки выключателя, проверка исправности силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики.

Уже в 2022 году для повышения надежности электроснабжения поселков Алябьевский, Малиновский, Пионерский, а также детского оздоровительного лагеря и лесопильных заводов «Россети Тюмень» приступят к проектированию комплексной реконструкции подстанции «Алябьево». Проектом будет предусмотрена модернизация оборудования распределительных устройств 110 кВ и усовершенствование автоматизированных систем управления технологическими процессами и устройств РЗА.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.

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