Застройщик «Отделстрой» и Сургутнефтегазбанк предлагают выгодные условия для работников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ – квартиры в уникальном ЖК «Новый Лесснер» со скидкой 50 000 рублей в ипотеку от СНГБ!

Как воспользоваться предложением?

1.Выберите квартиру в ЖК «Новый Лесснер» в офисе застройщика или по телефону 8 (812) 220-75-04.

2.Подтвердите статус работника ПАО «Сургутнефтегаз» или его дочернего общества (предоставив справку по форме 2-НДФЛ / служебный пропуск / удостоверение).

3.Подайте ипотечную заявку в СНГБ и получите скидку.

ЖК «Новый Лесснер»- это тихий оазис в самом сердце Петербурга. Благодаря периметральному принципу застройки, корпуса образуют уютное дворовое пространство, где Вы будете чувствовать себя комфортно и защищенно. Архитектурная проработка фасада придает домам благородный вид, позволяя им гармонично вписаться в ансамбль Выборгской набережной.

Преимущества жилого комплекса:

§Школа и детский сад на территории комплекса;

§Безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение;

§Променад с авторским дизайном и Выборгская набережная в шаговой доступности;

§Живописные виды на Неву и исторический центр;

§Удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура;

§Большое количество мест в подземных и многоуровневых паркингах.

Вы можете приобрести квартирув ипотеку от СНГБ по ставке от 8,34% годовых при наличии первого взноса, без первоначального взноса – по ставке от 9,84% годовых, а также по действующей до 01 июля 2022 года государственной программе от 5,89% годовых или в ипотеку для семей с одним и более детьми от 4,7%годовых.

Подробнее об условиях кредитных программ по телефону Санкт-Петербургского филиала АО БАНК «СНГБ» +7 (812) 600-48-23, 8 (800) 200-88-04 и подробности акции по телефону застройщика8 (812) 220-75-04.