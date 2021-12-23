«Лидеры энергетики» работают в компании «Россети Тюмень»

Финалистами Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» стали шесть сотрудников компании «Россети Тюмень» — они вошли в золотую сотню кадрового резерва страны. Всего на конкурс было подано более трех тысяч заявок, конкурировали между собой и работники «Россети Тюмень»: от предприятия заявлялись 153 человека. Все они проходили в течение года отборочные мероприятия — в соответствии с современными реалиями, они проходили в дистанционном формате.

В результате оценки интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций в сотню лучших специалистоввошли шесть представителей компании «Россети Тюмень»: Антон Гулиев, Павел Зязев, Михаил Лемдянов, Артем Лопатин, Александр Полозов и Андрей Приймак.

«Участие в конкурсе – это возможность получить новый опыт, расширить границы своих знаний и скорректировать вектор дальнейшего профессионального развития. До финальных состязаний дошли действительно лучшие, достойные представители предприятий электроэнергетики страны. Сотня финалистов – это профессионалы, которые знают специфику своего дела. Приятно осознавать, что ты в их числе», – прокомментировал победу начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии когалымского филиала Михаил Лемдянов.

Все победители конкурса включены в состав управленческого кадрового резерва Группы «Россети». Кроме того, они получили образовательные гранты и сертификаты на доступ к электронной библиотеке, которые позволят реализовать индивидуальную программу развития и повышения компетенций.

«Лидеры энергетики» – первый отраслевой проект, который проводится по методике конкурса «Лидеры России». Он организован ПАО «Россети» в партнерстве с АНО «Россия – страна возможностей» для руководителей среднего звена с целью формирования управленческого резерва из числа талантливых и мотивированных специалистов и создания «социального лифта» для энергетиков. В 2021 году конкурс проведен во второй раз.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, установленной мощностью 2417 МВА, два переключательных и один секционирующий пункты 110 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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