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​Вебинар «Бизнес 2022. Длинные тренды в бизнесе и как их использовать» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре

​Вебинар «Бизнес 2022. Длинные тренды в бизнесе и как их использовать» – в «Университете бизнеса Уралсиб»
Фото: Банк Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Бизнес 2022. Длинные тренды в бизнесе и как их использовать», который пройдет 28 декабря 2021 года в 11:00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Ален Багабо, предприниматель, ментор, общественный деятель.

Поговорим с экспертом о трендах в бизнессе и как использовать их с пользой. Что такое длинные тренды и почему они касаются каждого бизнеса. Как их отслеживать и где искать информацию. Как, опираясь на длинные тренды, запускать новые продукты и направления бизнеса. Глобальные тенденции, что важно учитывать в своей стратегии. Какие отрасли будут подвержены наибольшему изменению, а в каких все будет стабильно.Что делать малому и среднему бизнесу, что важного в тенденциях может быть для небольших компаний. Какие идеи можно взять и внедрить у себя.

По итогу вебинара вы получите:

- комплексное представление о текущих и долгосрочных трендах в бизнесе

- обзор источников идей для внедрения, в том числе в небольших компаниях

- алгоритм поиска точек роста и возможностей в текущей экономической ситуации

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 101, комментариев: 0
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