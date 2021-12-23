Застройщик «Инко и К» предлагает эксклюзивную скидку клиентам Сургутнефтегазбанка в размере 150 000 рублей в жилом квартале «Ария», который строится в активно застраивающемся районе заречной части города в непосредственной близости к деловому центру города и к крупным зелёным массивам.

Жилой квартал «Ария» — это комплекс из 12 полностью кирпичных домов. От 3 до 8 квартир на этаже — преимущество, которое является немаловажным фактором для комфортной жизни.

Ключи уже в следующем году – в IV квартале 2022.

Сайт проекта — ария72.рф

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Напомним, что на приобретение квартир действует специальная ставка по ипотеке с господдержкой от 4,7% годовых.