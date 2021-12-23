Райффайзенбанк впервые на рынке реализовал новый сценарий оплаты по кассовой платежной ссылке, объединяющей преимущества статического и динамического QR-кодов Системы быстрых платежей.

Теперь компании достаточно распечатать статический QR-код со ссылкой, по которой по факту покупки будет формироваться необходимая платежная информация. Бизнесу больше не нужно инвестировать в устройства для отображения динамического QR-кода или создавать ссылки и распечатывать QR-код для каждого товара по отдельности. Разработку проекта вместе с Райффайзенбанком провела команда «Интелл-систем», создатель учётной программы для аптек М-Аптека Style.

Торговые точки могут самостоятельно назначать сумму покупки для оплаты по статическим QR-кодам, напечатанным на обычной бумаге, наклейке или отображенным на других носителях.

Кассовая система магазина через банк-эквайер передаёт в Систему быстрых платежей соответствующую сумму под конкретную покупку. Клиент просто сканирует статический QR-код, и видит в мобильном приложении своего банка стоимость своей конкретной покупки, так как его банк также получает сумму через запрос к СБП.

Таким образом, магазину достаточно один раз разместить QR-код на удобной ему поверхности. Сканируя его, клиенты смогут расплачиваться за разные товары и услуги, при этом им не требуется самостоятельно вводить сумму своей покупки перед оплатой. Нововведение даёт бизнесу больше возможностей как с экономической, так и с технологической точки зрения — кому-то этот сценарий позволяет отказаться от экранов на кассах, и магазин просто может распечатать QR-код на бумаге или наклейке. Для провайдеров кассовых решений подключение систем к API Райффайзенбанка позволит более гибко использовать оплату по QR-коду в предлагаемых решениях.

«Кассовая ссылка, объединяя преимущества динамического и статического QR-кодов, дает бизнесу максимальную гибкость и комфортный клиентский путь, а также возможность сэкономить на покупке дополнительного оборудования для эквайринга», — прокомментировала Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.