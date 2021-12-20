Урайское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены два участка магистрального нефтепровода (МН) Красноленинск – Шаим – Конда (ХМАО-Югра).

Работы на нефтепроводе проводились в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции с января 2021 года. Два заменённых участка протяженностью 7,5 км выполнены из труб диаметром 820 мм с толщиной стенки 9 мм. В ходе работ заменен подводный переход магистрального нефтепровода через реку Конда (ХМАО-Югра) протяженностью 2,4 км, заменена вдольтрассовая линия электропередачи протяженностью 5 км. Работы проведены с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Новые участки нефтепровода уложены в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Красноленинск – Шаим – Конда. Проведена внутритрубная диагностика и гидравлические испытания трубопровода на прочность и герметичность.

В период реконструкции транспортировка нефти осуществлялась по действующему МН, подключение новых участков проведено в рамках плановой остановки работы трубопровода. Реконструированные участки введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме.

В период с 2018 по 2021 годы заменена половина линейной части МН Красноленинск – Шаим – Конда, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Своевременная замена ненадежных участков МН, выявленных при проведении плановой внутритрубной диагностики с применением дефектоскопического оборудования, позволила повысить надежность транспортировки нефти.