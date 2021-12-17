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​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения океанариума в УрФО

Ремонт трансформатора, обеспечивающего электроэнергией океанариум, завершили энергетики

​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения океанариума в УрФО
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» провели ремонт трансформатора, обеспечивающего работу электрооборудования спортивно-культурного комплекса в Когалыме. Проведение работ позволило повысить надежность электроснабжения единственного в Уральском федеральном округе океанариума мирового уровня — СКК «Галактика», оперативно-техническим обслуживанием оборудования которого занялись этой весной.

В октябре во время плановых испытаний был выявлен дефект обмотки высокого напряжения на одном из трех трансформаторов, отвечающих за тепло- и энергоснабжение ТРЦ. Чтобы устранить неисправность, специалисты построили помост для перемещения четырехтонного трансформатора, а затем организовали его перевозку на производственную базу. После осмотра внутренних элементов, ревизии активной части и проведения контрольных испытаний трансформатор установили на место.

Проведение ремонта позволило компании «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения «Галактики» в городе Когалым. В год спортивно-культурный комплекс потребляет порядка 9 млн кВт*ч электроэнергии. На территории торгово-развлекательного центра находится состоящий из 33 аквариумов океанариум, в котором содержатся более 2 300 рыб, в том числе 22 акулы. Также в ТРЦ расположены аквапарк, оранжерея субтропических растений, фитнес-центр и другие развлекательные и торговые площадки.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, установленной мощностью 2417 МВА, два переключательных и один секционирующий пункты 110 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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Сегодня в 16:45, просмотров: 147, комментариев: 0
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