Система диагностики и мониторинга оборудования внедрена на двух переключательных пунктах в Югре

«Россети Тюмень» внедрили систему диагностики и мониторинга оборудования на двух переключательных пунктах в Югре: они помогут контролировать параметры конденсаторов связи под рабочим напряжением и значительно повысить оперативность выявления отклонений в их работе. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила более 3,5 миллионов рублей.

Новую методику диагностирования конденсаторов связи специалисты филиала Нефтеюганские электрические сети начали использовать на переключательных пунктах 110 кВ «Угутский» и «Меркурий», которые участвуют в схеме электроснабжения объектов крупнейшего месторождения нефти в Югре – Приобского, разработку которого ведут «Роснефть» и «Газпром нефть».

Конденсаторы связи являются элементами системы телеизмерения, телеуправления, телесигнализации, релейной защиты и автоматики. Фактически, эти устройства создают канал передачи данных в высоковольтном электрическом проводе. Благодаря внедрению технологии энергетики смогут дистанционно контролировать техническое состояние конденсаторов и выявлять дефекты на начальной стадии развития. Кроме того, круглосуточный мониторинг позволит сократить периодичность тепловизионных обследований данного оборудования с двух до одного раза в год. Это особенно актуально для труднодоступных объектов, добраться до которых можно только вездеходной техникой или вертолетом.

Оригинальную методику разработали специалисты филиала «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети Ильяр Уразалиев, Дмитрий Фирсов и Виталий Буткевич. Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию состоялся в 2017 году. После успешного окончания ОПЭ компания к началу 2021 года внедрила систему уже на 17 подстанциях и переключательных пунктах.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.