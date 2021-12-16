В Югре, Тюменской и Свердловской областях закончились ремонты на магистральных нефтепроводах

АО «Транснефть Сибирь» завершило плановые ремонтные работы на инфраструктурных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

В период плановой остановки работы нефтепровода Сургут – Полоцк проведен масштабный комплекс мероприятий, направленный на поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти.

Специалисты выполнили вырезку дефектной секции трубы на линейной части, замену и ремонт восьми единиц запорной арматуры на МН и нефтеперекачивающих станциях. Проведено отключение участка основной нитки от системы МН Сургут – Полоцк в русловой части реки Иртыш для последующей замены. Новый участок МН на подводном переходе через водную преграду будет выполнен из стальной трубы диаметром 1220 мм с толщиной стенки 19 мм методом наклонно-направленного бурения, обеспечивающим минимальное воздействие на окружающую среду в период строительства.

Кроме того, на нефтеперекачивающих станциях «Ягодное», «Сосьва» и «Ильичевка» выполнено отключение от системы МН по одному электронасосному агрегату для последующей замены в целях улучшения эксплуатационных характеристик оборудования, повышения энергоэффективности и надежности транспортировки нефти.

В период остановки МН Повх – Покачи – Урьевские выполнена замена двух трубных секций линейной части общей длиной 48 м.

Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь». Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.