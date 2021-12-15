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В Сургуте введен в эксплуатацию второй дом классического квартала «Булгаков»

В активной стадии строительства находится третий дом квартала «Булгаков» – финальный

В Сургуте введен в эксплуатацию второй дом классического квартала «Булгаков»
Фото: ЖК Булгаков

Квартал «Булгаков» — продолжение архитектурной истории квартала «Литератор», влюбивший в себя жителей города классической архитектурой, эстетикой, авторскими парадными, приватностью. Первый дом квартала «Булгаков» был введен в эксплуатацию в прошлом году. А выдача ключей будущим новоселам дома II началась уже на этой неделе.

Это значит, что совсем скоро семьи начнут писать свои истории в стенах нового дома. Они сложатся в главы, а главы в большое произведение о семейных ценностях, развитии, творческих порывах, бизнес-возможностях. От других новых домов Сургута «Булгаков» отличает множество деталей.

Знакомство с особой литературной атмосферой, царящей в домах, вдохновляющей на новые свершения начинается уже со двора. Территория квартала — приватная и огорожена двухметровым кованым забором. Он, кстати, выполнен по авторскому проекту, как и многое в квартале. Буква Б служит не просто украшением - она повторяет почерк Михаила Афанасьевича Булгакова.

Создатели квартала уделяют много внимания формированию прилегающему пространству. Доступ на территорию квартала осуществляется по смарт-карте. Во дворе и парадных предусмотрено видеонаблюдение. Многоуровневое освещение делает комфортным прогулки, а 220 светодиодных прожекторов подчеркивают эстетическую привлекательность фасадов.

Также прилегающую территорию украшает четырехуровневая зона озеленения – это важный элемент для комфортной жизни в северном Сургуте. Летом радовать жителей будут осины, березы, рябины, клены и, конечно, цветы как яркий акцент — наряду с газоном и био-брусчаткой. Для устройства тротуаров использовано почти 95 тысяч элементов тротуарной плитки.

Жители уже успели полюбить французские балкончики. К слову, они помимо эстетической функции еще и визуально расширяют пространство квартиры.

Парадные с высокими потолками, ручная роспись стен, дизайнерские элементы отвечают высокому эстетическому вкусу и уровню жизни жителей, завершая образ дома.

В финальном доме квартала представлена линейка авторских планировок с кухнями-гостиными для тех, кто хочет получить от пространства максимум.

Новелла. Аккуратная классическая студия площадью 35,29 м²

Элегия. Студии с одной спальней площадью от 41,82 до 47,22 м²

Ода. Студии с двумя спальнями для молодых семей с детьми. Площадь от 56,98 до 71,88 м².

Поэма. Самые большие квартиры в финальном доме — студии с тремя спальнями. Площадь от 76,55 до 87,37 м²

Уже сегодня вы можете лично ознакомиться с презентацией финального дома в квартале «Булгаков». Запишитесь на консультацию в Центр продаж по номеру: +7 (3462) 77-95-89. Или сразу приходите: Сургут, ул. Ивана Захарова, 9/2

Позвольте себе стать автором своей жизни.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 182, комментариев: 0
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