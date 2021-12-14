Сбербанк продолжает обновлять сеть устройств самообслуживания в ХМАО

Сбербанк продолжает обновлять сеть устройств самообслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2021 году на современные модели в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске было заменено 110 банкоматов. До конца 2022 года будет модернизировано еще 44 устройства.

Все новые банкоматы оснащены NFC-модулями для бесконтактного обслуживания, отличаются более удобным интерфейсом и быстрее обрабатывают операции, в том числе по взносу наличных. Кроме того, они работают по технологии ресайклинга, которая позволяет использовать внесенные клиентами средства для выдачи другим пользователям. Это обеспечивает постоянное наличие купюр в банкоматах и снижает затраты на инкассацию.

Одновременно с этим ведется демонтаж старых банкоматов. Так, в Сургуте свой ресурс уже отработали устройства, находившиеся на остановочных комплексах. За снятием и внесением наличных югорчане могут обратиться в ближайшие обновленные банкоматы или офисы Сбербанка.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Раньше в работе банкоматов могли возникать перерывы из-за отсутствия купюр. Теперь применение рециркуляции существенно увеличивает время доступности банкоматов для клиентов. Кроме того, на новых устройствах можно гораздо быстрее и удобнее совершать операции по взносу наличных».

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе сегодня действует 620 банкоматов Сбербанка. Ежемесячно югорчане совершают с их помощью 873321 операций.