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​«Россети Тюмень» вложили 169 млн рублей в модернизацию ЛЭП на Ямале

Модернизация ЛЭП завершилась в ЯНАО

​«Россети Тюмень» вложили 169 млн рублей в модернизацию ЛЭП на Ямале
Фото: Россети Тюмень

Сразу 11 линий электропередачи 110 кВ в Ямало-Ненецком автономном округе прошли модернизацию: работы выполнили сотрудники компании «Россети Тюмень». Они повысили надежность энергоснабжения более 70 тысяч жителей региона, а также предприятий нефтегазодобычи «Роснефти» и «Газпрома». На эти цели компания направила 169 миллионов рублей.

В течение 2021 года «Россети Тюмень» установили на объектах новые опорные конструкции, расчетный срок службы которых превышает 25 лет. Кроме того, энергетики заменили фундаменты опор ЛЭП. Обновленные элементы покрыты кремнийорганической эмалью, чтобы защитить оборудование от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Также энергокомпания усилила грозозащиту высоковольтных линий. Для этого на 340 опорах установлено более одной тысячи ограничителей перенапряжения (ОПН). Аппараты позволят защитить провода и электросетевое оборудование при попадании в них молний.

Из-за сильной заболоченности местности работы проводились при полном промерзании грунта, в период низких температур. В результате модернизации «Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объектов нефтегазодобычи, что даст дополнительную возможность для развития арктического региона.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 17:43, просмотров: 74, комментариев: 0
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