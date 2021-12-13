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​Евгений Абузов возглавил Комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков

Заместитель председателя правления Банка Уралсиб возглавил комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса

​Евгений Абузов возглавил Комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков
Фото: Банк Уралсиб

Евгений Абузов возглавил комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков, в задачи которого входит поддержка и развитие банковского финансирования субъектов МСП.

Евгений Абузов имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2017 года работает в должности заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб, курирующего направление корпоративного и малого бизнеса. Сегодня банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (Эксперт РА). По итогам 9 месяцев 2021 года Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.


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Сегодня в 20:24, просмотров: 123, комментариев: 0
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