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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт в декабре 2021 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
ФОт

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт в декабре 2021 года, который подготовил портал Бробанк.ру. В десятку лучших вошла кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней. Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России, входящие в Топ-50 по активам.

Рейтинг составлен на основе комплексного анализа ключевых параметров карт: величины льготного периода, процентной ставки, стоимости обслуживания, комиссии за снятие наличных средств, наличия кешбэка и дополнительных возможностей по карте.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей, процентная ставка устанавливается индивидуально – от 11,9% до 26,9% годовых. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные бесплатно можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 12:07, просмотров: 94, комментариев: 0
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