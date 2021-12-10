Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые ваши желания

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Как вам новогоднее оформление Сургута?

Отлично 9.3%

Лучше, чем раньше, но есть к чему стремиться 16.7%

Удовлетворительно 26.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 15.7%

Всего голосов: 216

Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?

Да, если он нарушает морально-этические нормы 52.5%

Да, если он нарушает законодательство РФ 24.8%

Нет 20.8%

Не знаю 2%

Всего голосов: 202

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1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?

Да 57.4%

Нет, я фанат(ка) 3.5%

Нет, но мне она не нравится 31.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 202

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0
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От 10,75% - при оформлении страхования не в СНГБ.

От 12,85% - при отсутствии страхования.

Информация актуально на 10.12.2021, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 95, комментариев: 0
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