Копить на пенсию, совершая покупки, можно в Ханты-Мансийском НПФ

Копить на пенсию, совершая покупки. В Ханты-Мансийском НПФ можно воспользоваться сервисом «Кешбэк» на сайте hmnpf.ru в «Личном кабинете».

Расплачиваясь за покупки банковской картой, можно получить кешбэк. Клиенты Ханты-Мансийском НПФ могут направить кешбэк от покупок на свой счет негосударственного или дополнительного пенсионного обеспечения.

Ханты-Мансийский НПФ предоставляет такую возможность при покупке в сотнях популярных торговых сетей, среди них, М-Видео, Эльдорадо, Литрес, AliExpress, Ivi, IHerb. На пенсионный счет поступает до 70% от суммы покупки, в зависимости от магазина.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте hmnpf.ru. Далее перейти в сервис «Кешбэк», выбрать договор, на который будет поступать кешбэк.

А после остаётся только совершать покупки в любимых магазинах, а кешбэк автоматически поступит на выбранный пенсионный счет.

Отслеживать состояние пенсионного счета можно в «Личном кабинете» на сайте hmnpf.ru.